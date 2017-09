Congo-Kinshasa: Hiatus !

Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ne rappelle pas toujours les affres des éléments Kamuina Nsapu. Il a été le lieu où se sont tenus les travaux portant «Evaluation du processus électoral ». Durant quatre jours, soit du 28 au 31 août 2017, l'institution hôte de cette rencontre, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a convié à ces assises.

Le Gouvernement, dont certains de ses membres y ont pris part active, mais aussi le Conseil National de Suivi de l'Accord, (CNSA), dont le 1er vice-président, le Professeur Adolphe Lumanu, a représenté son institution.

C'était aussi en présence des experts et observateurs de l'Assemblée nationale, des partis politiques tant de la majorité présidentielle que de l'opposition, de la société civile, de la Monusco, du PNUD, de l'OIF, de l'Union africaine, de la SADC, en ce compris des institutions provinciales du Kasaï central. Le secret des travaux ont été dévoilés à la clôture.

Le communiqué final précise, au-delà d'autres aspects, recommandations ou résolutions, ce qui avait de plus important. Le paragraphe 11 souligne, expressis verbis, ce qui suit : «Forte des engagements des uns et des autres, la CENI dispose des éléments susceptibles de lui permettre de procéder à l'élaboration du calendrier électoral. Sur cette base, elle s'engage à publier incessamment un calendrier réaliste».

Faut-il comprendre par là que ces travaux, à eux seuls, suffisent, pour que la CENI franchisse le rubicond, c'est-à-dire, publie le calendrier, ou doit-elle attendre la tripartite que certains délégués du CNSA à partir de Kinshasa réclament haut et fort ? N'ont-ils pas été représentés à Kananga ?

Si non, pourquoi le paragraphe 5 du communiqué final souligne-t-il que les trois parties ont notamment, mesuré l'ampleur des défis légaux et juridiques, logistiques, financiers et politiques ? Voilà qui intrigue certains observateurs avertis de la scène politique. Ils ne savent s'expliquer pourquoi le texte parle de trois parties, c'est-à-dire, la CENI, le Gouvernement et le CNSA.

Et que, par ailleurs, dans le discours des uns et des autres, du moins ceux des membres du CNSA à Kinshasa, transpire l'idée que c'était un travail propre à la CENI et, comme tel, n'engage en rien le CNSA, qui doit aussi, proprio mutu, procéder à une évaluation. Valentin Vangi, Rapporteur du CNSA n'a-t-il pas déclaré que : « la rencontre de Kananga est tout simplement une réunion interne à la CENI ? ».

Du reste, quitte à voir comment et dans quelle mesure le CNSA va convoquer la tripartite, le pouvoir de convocation lui revenant de droit de part l'Accord de la Saint Sylvestre. D'où vient que ces mêmes observateurs parlent d'un hiatus qui a entre le texte du communiqué final et le langage de certains responsables de ces institutions.

Hiatus aussi, c'est dans le discours des membres du Rassemblement aile Limete, quant à la tenue du meeting le 3 septembre prochain. Contrairement à ce qui avait été soutenu, peu avant la semaine du 20 août, l'on ne sent pas la mobilisation, si pas la sensibilisation suivre le pas.

Est-ce parce que les dirigeants de cette méga plateforme sont convaincus que le meeting ne sera jamais autorisé ?