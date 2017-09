Congo-Kinshasa: Joseph Kapika - "Il n'y a pas rupture des stocks des produits pétroliers à SEP-Congo"

Il n'y a pas rupture des stocks des produits pétroliers à SEP-Congo, a confirmé hier, jeudi 31 août 2017, le Ministre d'Etat ministre de l'économie, Joseph Kapika.

Au-delà du tintamarre provoqué par les professionnels pétroliers et la fermeture des stations-services Engen et Total, le Ministre d'Etat en charge de l'économie nationale dénonce la mauvaise foi des multinationales qui œuvrent dans le secteur pétrolier.

Joseph Kapika ne bronche pas : "Aucun pétrolier n'a la moindre raison d'augmenter le prix des produits pétroliers". Pour s'en rendre compte, il est descendu sur terrain pour vérifier la situation. Il a constaté que les stations-services Engel et Total sont fermées. Seules les stations-services Cobil étaient fonctionnelles à travers la ville de Kinshasa. "Voilà, ce sont les stations-services des compatriotes que les multinationales appellent indépendantes qui ravitaillent.

C'est avec eux que nous allons travailler", a indiqué Joseph Kapika. C'est ce constat qui lui a fait dire que la véritable polémique est ailleurs : "les pétroliers n'ont aucune raison d'afficher cette attitude, pour la simple raison que le Gouvernement de la RD. Congo leur a accordé des facilités fiscales.

Ils n'ont pas payé une grande partie de leurs impôts dans le but de les aider à résoudre les problèmes de leur trésorerie". Selon lui, les pétroliers ont bénéficié du Gouvernement une dotation en devise pour qu'ils puissent importer le carburant.

Les 30 et 31 août, les stations services Engen et Total n'ont pas servi des véhicules alignés pour s'approvisionner en carburant. Une situation qui a inquiété au plus haut point les Kinois à la veille de la rentrée scolaire. Tout est parti de la lettre adressée au Premier Ministre par le Groupement Professionnel des Distributeurs de Produits Pétroliers qui se trouve être en difficulté, selon la lettre, quant au renouvellement des stocks permettant d'assurer un approvisionnement adéquat du pays.

Les Pétroliers expriment leur désir d'actualiser le taux de change de 1.380 FC/1 Usd à 1.550 FC/1Usd dans la structure des prix. Le débat sur l'augmentation du prix de carburant ces derniers jours a pris une tournure singulière, à vrai dire paradoxale, dans la mesure où le gouvernement s'est plié aux désidératas sur le réajustement du prix des produits pétroliers.

Nous avons demandé au Ministre d'Etat et ministre de l'économie d'apporter un éclaircissement à cette situation. Il explique : "J'ai eu des informations là-dessous. J'ai fait le tour jusqu'à SEP-Congo. Je voulais savoir s'il y a rupture des stocks. Je vous confirme qu'il n'y a pas de rupture des stocks des produits pétroliers à SEP-Congo". Il s'est, d'ailleurs appuyé sur un communiqué de SEP-Congo pour démentir cette fausse alerte. Par contre, il s'est dit surpris d'entendre qu'il y a une lettre des pétroliers adressée au Premier Ministre dans laquelle il est fait mention d'une copie qui m'est réservée".

Au 31 août, dit-il, il n'est toujours pas en possession de sa copie. Pour entrer dans le vif de la lettre, il estime que les pétroliers n'ont aucune raison d'afficher cette attitude. Il justifie qu'il y a plus ou moins un mois qu'il a échangé avec eux. "Nous avons accordé des facilités fiscales aux pétroliers. Ils n'ont pas payé une grande partie de leurs impôts pour résoudre les problèmes de leurs trésoreries". C'est l'une des raisons pour lequel le prix du carburant ne puisse subir un réajustement. Ils avaient aussi demandé que le Gouvernement puisse leur accorder une dotation en devise pour importer le carburant.

Alors, dit-il, demander au Premier Ministre une augmentation du prix de carburant à la pompe, cela relève de la mauvaise foi et ceci démontre à la face du monde la preuve d'un caractère nocif. "A la dernière réunion, il y a de cela deux semaines, avec les ministres des Finances, des Hydrocarbures et de l'Economie nationale, nous leur avons clairement dit qu'il n'y avait aucun argument pour demander l'augmentation du prix dans la mesure où la monnaie se stabilise. Il y a quelques jours nous étions à 17.8 Fc le dollar américain et, à ce jour, le Franc Congolais est à 1.5 le dollar.

Nous luttons contre la hausse des prix. On stabilise la monnaie avec espoir que l'économie va également se stabiliser". La question de savoir si Cobil est là pour faire de perte ? En réponse, le Ministre d'Etat ministre de l'économie nationale va tout droit au but :"les multinationales cherchent à saboter les efforts du gouvernement qui tendent à stabiliser la monnaie et l'économie du pays".

Quelle que soit la décision que prendront les multinationales, il clarifie :" Nous avons une compagnie nationale, il y a des nationaux qui œuvrent dans le domaine du pétrole, nous travaillerons avec eux, nous partagerons les peines ensemble. Les multinationales pourront revenir quand nous allons redresser la situation". Donc, il estime qu'il appartient aux multinationales de nous dire quelle guerre veulent-elles entamer avec le peuple congolais.

Signalons que Joseph Kapika va soumettre cette question capitale du carburant au Conseil des Ministres qui se tient aujourd'hui. Et c'est le lundi prochain, apprend-on, qu'il va convoquer les pétroliers opérant en RD-Congo pour faire la lumière sur cette polémique de rupture de stock.