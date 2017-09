Afrique: Elim Mondial 2018 - Les Lions de l'Atlas ultra déterminés face au Mali

Il faut montrer d'entrée de match contre le Mali qu'on est déterminés et que quelle que soit la force de l'adversaire on doit vaincre de toute façon, » s'est ainsi exprimé Hervé Renard, entraîneur de l'équipe marocaine de football.

« Pour aller à la coupe du monde il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de wild card comme on dit en anglais, donc il reste quatre matchs il faut prendre le plus de points possible, c'est bien sûr une évidence de dire ça mais c'est que chaque moment, chaque période de chaque match vont être cruciale.

Avec seulement deux points glanés en 2 rencontres, la sélection marocaine n'a pas d'autres choix que de remporter sa double confrontation face au Mali le 1er et 5 septembre prochain afin de rester dans la course au Mondial Russe l'été prochain.

Hervé Renard et ses poulains ont un rendez-vous important, dans leur quête pour leur billet vers la Mondial 2018, ce vendredi soir. Face à un Mali vainqueur du Gabon ce printemps en éliminatoires de la CAN 2019, le Maroc cherchera de son côté à faire un mini-break.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.