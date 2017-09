Cameroun: L'hommage posthume du CL2P à Jeannette Noora Marafa

Nous ne t'oublierons pas. La lutte, le combat pour la Liberté et la dignité humaine continuera avec plus de force jusqu'à la victoire.

Permettez-moi en conclusion de dire ces quelques mots: LA cause que nous avons servie autant que nous le pouvions, restent à l'ordre du jour. L'Histoire chemine à son pas, et la vie humaine est courte. Il n'empêche, Jeannette a bien rempli sa propre vie en faisant le pari optimiste du progrès humain.

Juchée sur les hauteurs de sa vie où désormais elle repose, Jeannette Noora Marafa nous a montré à quel point la liberté est belle et que le seul chemin à suivre est celui de l'unité et de l'amour, même si pour elle, le prix à payer fût élevé.

Ce fut pour moi un honneur immense de militer avec elle pour la libération de son mari Marafa Hamidou Yaya. Jamais des minutes de ma vie ne m'ont parues plus utiles. Mais ce fut surtout pour moi un privilège d'être l'amie, la sœur de combat d'une femme qui a consacré chaque minute, chaque seconde de sa vie y compris vers les derniers mois de sa vie à la Justice et au rétablissement de la Vérité pleine et entière pour la libération de Marafa Hamidou Yaya.

Jeannette, dans nos longues années d'amitiés et d'engagements communs, nous a souvent, avec confiance, demandé des tâches difficiles mais aujourd'hui, lui rendre hommage... en est une encore plus difficile.

