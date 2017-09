Cameroun: Corantin Talla "Ma position il y'a 5 jours par rapport à la mission gouvernementale dans la diaspora au sujet de la crise anglophone"

Question d'un journaliste dans mon inbox il y a 5 jours avant l'ordre d'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders anglophones:

Question : Que penses tu de la mission qui est venu aux USa pour la crise anglophone

Ma réponse:

C'est une mission qui a accouché d'une souris car c'est sur place au cameroun qu'il faut trouver des solutions institutionnelles aux problèmes des camerounais, y compris ceux liés a la crise dite anglophone. Il faut par exemple accélérer l'implementation de la décentralisation démocratique qui est d'ailleurs inscrite dans la constitution. Il faut certes rester ferme face aux extrémistes de toutes sortes, notamment ceux qui ne sont pas la pour des problèmes posés légitimement par les avocats et enseignants d'expression anglaise...Mais plutôt pour créer un autre micro état qu'ils pourront diriger.

Mais le gouvernement peut essayer dans la situation actuelle de trouver une solution politique pour essayer de décrisper l'atmosphère et couper l'herbe sous le pied des irrédentiste sécessionnistes en créant des conditions de libérations des leaders d'expression anglophone incarcérés pour terrorisme et en convoquant un forum national de discussion des problèmes cruciaux de la nation , notamment la mise sur pied effective de la décentralisation démocratique sous un nouveau découpage administratif qui renforce le caractère bilingue de la nation et la camerounite des régions en lieu et place des considérations linguistiques héritées de la colonisation ; les réformes électorales avant les prochaines échéances electorales (utilisation du bulletin unique, élection à 2 tours, création consensuelle d'un organe électoral indépendant, limitation du mandat présidentiel à 2 mandats de 5 ans, interdiction de la candidature de l'actuel président etc).

Pour ajouter encore à la question initiale je dirai que les émissaires de Paul Biya choisis pour aller expliquer le probleme dit anglophone dans la diaspora ont tout simplement utilisé l'argent du contribuable pour aller en villégiature et exacerber les tensions avec les groupes sécessionnistes avec un peu de publicité pour ces derniers qui ont profité pour brûler le drapeau camerounais et prendre en otage les ambassades du cameroun en et Afrique du Sud et au Canada ou ils ont issue le drapeau de leur état d'ambazonie.

Je dirai à ces compatriotes qui sont aussi victimes du régime de Biya comme tous les autres camerounais des autres tribus et expression linguistiques de travailler avec les autres forces de l'alternance afin qu'ensemble nous puissions mettre fin au système Biya. Ensuite nous pouvons ensemble mettre sur pied une forme de l'état (décentralisation et autre) qui puisse résoudre le problème de mauvaise gouvernance et d'hypercentralisme inefficace de l'état.

En bref, le système Biya fait autant d'élites francophones comme anglophones doit être notre adversaire ou ennemi commun...et nous devons joindre nos forces en ayant cela a l'esprit et en ayant à l'esprit que la solution n'est pas la partition du pays mais plutôt la mise sur pied d'une forme de gouvernance qui garantisse la justice sociale, l'opportunite pour tous, la non discrimination basée sur la tribu, la religion, le gendre, la langue etc....,