Cameroun: Crise anglophone - Voici la liste des 55 personnes libérées par Paul Biya sans l'animateur radio Mancho Bibixy

Ci-dessous, la liste complète des personnes détenues dans le cadre des remous sociaux qui secouent les deux régions de culture anglophone du Cameroun, et qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires devant le Tribunal militaire de Yaoundé. Il s'agit en détail, d'un contingent de 13 personnes pour le Sud-ouest, et 39 pour le Nord-Ouest, dont le cas choquant d'un handicapé avec béquilles.

Les autres 54 détenus dont la liste exhaustive a été dévoilée au cours d'une conférence de presse donnée dans l'après-midi d'hier par Issa Tchiroma Bakary le ministre de la Communication (Mincom), ont eux, quitté les prisons centrale et principale de Yaoundé, ce vendredi 1er septembre à 00 heure et sous forte escorte militaire, été acheminés à Buea et Bamenda.

Après la mesure prise par le président de la République mercredi dernier, le magistrat retraité et ex- avocat général près la Cour suprême, Ayah Paul Abine, est le seul activiste à avoir recouvré sa liberté dans la matinée d'hier 31 aout 2017.

