Ile Maurice: Metro Express - Sursis pour les habitants de La Butte et Barkly, pas de démolition jusqu'à lundi

C'est une première victoire. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Les maisons se trouvant sur le tracé du métro express, à La Butte et Cité Barkly, ne seront pas démolies ce vendredi 1er septembre.

La juge Rita Teeluck a, ce matin, sommé le Premier ministre et les représentants des ministères du Logement et des Infrastructures publiques de se présenter en cour, le lundi 4 septembre. Ils devront s'expliquer sur les demandes d'injonction déposées par les habitants de ces deux quartiers.

C'est ce qu'explique Me Kaviraj Bokhoree. Présent à cité Barkly, aujourd'hui, aux côtés de plusieurs membres de l'opposition, dont Rajesh Bhagwan et Assad Peeroo, il a lancé un appel à Paul Bérenger, Navin Ramgoolam et Xavier-Luc Duval en vue de la formation d'un front commun de l'opposition. Objectif : «Anter sa prozé métro express-la.»

Dans la foulée, Me Kaviraj Bokhoree a défié les ministre Showkutally Soodhun et Nando Bodha. «Mo dir zot vinn manz ar mwa dan lakour siprem... » Ce n'est pas tout. L'avoué va encore plus loin. «Mo pé dir lepep inn ariv ler bez sa gouvernman-la dan poubel de l'histoire.»