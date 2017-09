Angola: La Fondation Agostinho Neto organise une foire de littérature et ARTs

Luanda — Une foire de littérature, culture et arts aura lieu du 15 au 17 septembre, à Luanda, sous l'égide de la Fondation António Agostinho Neto (FAAN), a annoncé jeudi l'ANGOP.

Selon un communiqué de presse de la FAAN, la foire s'encadre dans la "Journée du Héros National", qui se célèbre le 17 septembre et couvre la science, l'hôtellerie, le tourisme et la gastronomie.

Il y aura des livres, des disques, des articles de mode, des produits recyclés et artisanaux, des arts plastiques, entre autres.

António Agostinho Neto a proclamé l'indépendance de l'Angola dans les premières heures du 11 novembre 1975, devenant ainsi le premier président d'alors République Populaire d'Angola.

La FAAN a été créée avec l'objectif principal de promouvoir la recherche et la diffusion de la vie et l'œuvre d'Agostinho Neto, ainsi que des activités visant à améliorer le bien-être et les conditions des Angolais dans les domaines de l'éducation, la science, la technologie et la culture.

Elle encourage également la création et l'innovation de tout type et toute forme de recherche scientifique et technologique.