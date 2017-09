Togo - « Touche pas à ma paix » concert polémique des Toofan, Fally, Révolution, Zeynab... à Lomé

Il n'est pas certains que cette campagne soit suffisante pour faire annuler ou reporter ce concert qui est visiblement financé à grands frais et pour lequel des caravanes ont été organisées à Lomé. Certains se frottent même les mains dans l'attente dudit concert et ne manquent pas de l'exprimer sur les réseaux sociaux aussi.

Quelle paix quand il y a deux poids deux mesures, où certains peuvent marcher sans être inquiétés et d'autres non ? #TouchePasAMaPaix

Ce blogueur de rappeler la tuerie de deux élèves en 2013, dans une ville du Nord, restée depuis dans les esprits, en marge d'une manifestation pour la réclamation du retour des enseignants en grève. Et aussi la répression le 19 août dernier dans le sang d'une manifestation d'un parti d'opposition, alors même que le parti au pouvoir a pu manifester librement dix jours plus tard, sans encombres.

« Touche pas à ma paix » c'est le thème sous lequel se tient à Lomé ce vendredi 1er septembre un concert placé sous le haut parrainage de Faure Gnassingbé, président contesté du Togo. Sont invités des artistes togolais dont les Too fan, mais aussi des célébrités africaines. Dans un contexte où les Togolais réclament plus de démocratie à leur gouvernant, cette initiative est perçue comme une propagande, abondamment financée par le pouvoir togolais, pour distraire l'opinion.

Une certaine association "Artistes pour la Paix" organise à Lomé ce vendredi 1er septembre un concert avec de grosses pointures de la musique africaine dont les Too fan, Fally Ipupa, Révolution, Zeynab. Seulement le thème "Touche pas à ma paix" et le "haut parrainage" de Faure Gnassingbé, dont le régime est vivement contesté ces derniers jours soulèvent des polémiques sur les réseaux sociaux.

