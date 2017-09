Madagascar: Statut d'immigrants illégaux - Des imams ont été expulsés

Une autre remarque, le sacrifice de zébu est commun chez les animistes, les musulmans et éventuellement au cours de funérailles royales, mais un seul sponsor qui finance 200 zébus est extrêmement rare et c'est ce qui a suscité le soupçon de la communauté locale. Notons qu'au mois de septembre 2016, l'ambassade des Etats-Unis a invité des représentants de différents groupes religieux ainsi que du ministère de l'Intérieur en vue de tenir des échanges sur la liberté religieuse.

Disponible. Le gouvernement américain estime la population totale à 24, 4 millions (estimations en juillet 2016), et selon le dernier recensement en 1993, 52% adhèrent à des croyances indigènes, 41% sont des chrétiens et 7% sont des musulmans. Bien qu'aucun chiffre précis ne soit disponible, des dirigeants musulmans et érudits locaux estiment que les musulmans constituent actuellement entre 20 et 25% de la population.

