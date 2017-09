Madagascar: Une agence du PMU de Diégo cambriolée - Un butin conséquent pour les malfaiteurs

Malheureusement ils ne sont pas arrivés à l'ouvrir et ont dû arrêter à cause du bruit. L'arrivée des forces de l'ordre les a fait fuir. Mais ils ont quand même pu s'emparer d'une somme de 1 556 100 Ar, deux ordinateurs, trois téléphones portables de marque Samsung, plus deux autres téléphones tous faisant partie de la flotte pour le personnel du PMU.

Environ dix minutes après le départ du gardien, les bandits sont rentrés par la porte principale cadenassée. Rapidement les trois bandits cagoulés portant chacun un coupe-coupe ont surgi dans l'appartement. Ils ont alors ordonné à la dame de s'agenouiller et ils l'ont menacée de s'en prendre à elle et à sa fille si elle criait.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.