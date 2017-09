Togo: Isaac Tiakpé - "L'UFC n'y participera pas mais exhorte Faure Gnassingbé à vite agir"

De la nouvelle dynamique qui est de manifester bruillament le mécontentement et la réclamation soit du retour à la constitution de 1992 ou les réformes dans la rue, M. Tiakpé a reconnu que "la rue est un lieu d'expression légitime et populaire", et s'est voulu fidèle à l'oeuvre exigeante, ferme et patiente s'inscrivant dans la durée, appelant ainsi à la retenue et à la patience, car, "la rue même si elle l'emporte, elle ne gouvernera pas. La rue même si elle l'emporte, le risque de pagaille, le risque de chienlit existe".

Tout en reconnaissant que pour les 7 ans de coopération avec le pouvoir en place dans le cadre de l'accord de gouvernement signé en mai 2010, "le résultat n'est pas totalement satisfaisant", il s'est réjoui de ce que l'UFC et le pouvoir en place ne se voient plus en ennemi. Aussi, a-t-il une nouvelle fois réaffirmé la ligne politique de l'UFC qui est de "lutter pour une alternance politique pacifique, défendre les intérêts des populations togolaises".

