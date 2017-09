Madagascar: Festival « Nosy Be Symphonies » - L'ouverture nosybéenne au Vanila Hôtel & spa

Après une première ouverture dans la capitale le week-end dernier à l'hôtel Colbert et au Café de la gare, les musiciens étrangers et malgaches ont pris la route pour Nosy Be. La route fut longue. Vécue comme une épopée pour certains et une aventure pour les autres, la communion pour l'appréciation de la musique classique est restée intacte pour tous.

La fatigue du voyage, était palpable. Cependant chaque formation s'est évertuée à donner le meilleur de lui-même pour accrocher le public à l'amour du genre classique en musique. L'innovation de cette 4e édition est la place réservée aux jeunes dès l'ouverture. Entre musiciens émergeants et confirmés, il est évident que la relève est assurée. A Nosy Be, c'est à Sandy Rajaofetra qu'a incombé le rôle de lanceur des festivités. Son interprétation « Pour le piano » de Debussy a ému la salle par son jeu fluide, révélateur d'une parfaite maitrise des mouvements du compositeur.

Du classique original. La formation vocale Cantiamo composée des deux sopranos Natacha Rajemison et Arianala Ramanohison et du quintette d'hommes ont porté haut les voix du chant lyrique. Les formations d'instruments à cordes mauriciens « 415 ! » conduite par Guy Noel Clarisse ont tous deux joué la carte de l'humour. Leurs interprétations respectives de 2 morceaux de Franck Sinatra en version classi-comique ont ravi le public par leur professionnalisme et leur humilité. Et celle malgache Mozartiana conduite par Ravo Raboanarison a joué la carte de l'humour. Une façon vivante de dire que le classique peut avoir toutes les variantes pour la lus grande joie du public.

Les classiques pas classiques. Pour ceux qui ont connu les précédentes éditions du festival, pour sûr, il y a du changement. Celle d'éduquer le public à une meilleure appréciation de la musique classique. Pari tenu avec humour et originalité. « Les voix de Nosy Be » conduite par Tiana Raherimanantsoa accompagnée de Stephaniella Mandimbinierana ont certes été un peu timides mais Daniel Rafanomeantsoa (sax) et Tantely Mamisoa (piano) ont rehaussé légèrement la tonalité. Les membres de la formation vocale Cantamio venus spécialement de la capitale ont apporté le « coffre » du chant lyrique à ce répertoire vocal classique. Les sopranos Natacha Rajemison et Arianala Ramanohisoa ainsi que les ténors Fitah Rasendrahasina et Lova Raoelison ont brillé par leur voix dans toutes leurs interprétations qui ont laissé le public... sans voix.

Une opération de charme réussie. Les organisateurs et les artistes ont compris que pour éduquer et intéresser le public au genre musical classique, une éducation est nécessaire. Depuis sa création, le COAC invite tous les soirs une vingtaine de collégiens pour leur permettre une approche à cette forme musicale. Le groupe LMM mené par le saxophoniste Seta, première formation d'instruments à vent invitée au festival a épaté leur interprétation la sonate en ré mineur.

Une communion entre artistes et public. Pour sûr, le festival de musique classique «Nosy Be Symphonies » est devenue une institution à Nosy Be. Dès la première soirée au Vanila Hôtel &spa, une chose était à constater : Le public est croissant au fil des éditions. Mieux, les spectateurs venus de la capitale pour assister à cet évènement sont aussi en croissance. Un constat encourageant pour les organisateurs (COAC Comité d'Organisation d'Activités Culturelles) et les sponsors. Les échanges de plus en plus nombreux entre artistes et public lors des cocktails dinatoires qui suivent les spectacles sont le signe d'un réel engouement pour ce genre musical peu connu sur l'île de Nosy Be. La marraine de l'évènement, la pianiste belge d'origine polonaise lui a emboité le pas par l'interprétation de deux valses de Chopin (n°10 et 14) en mi et si mineur qui a plongé la salle dans un silence religieux de par la qualité de sa prestation.