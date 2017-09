Madagascar: Ministre Rasolo Elise Alexandrine - L'affaire Riana Andriamandavy parmi ses priorités

En effet, le SMM souhaite imposer une véritable réforme du statut de la Justice et des magistrats. L'instauration d'un comité de réforme a d'ailleurs été proposée à la ministre Rasolo Elise Alexandrine. « Les magistrats devraient être consultés par rapport aux questions relatives à la gestion de leur carrière », estime la présidente du SMM. Le Ministère devrait ainsi sortir une circulaire et faire une déclaration officielle pour la mise en place de balises entre les magistrats et les autorités étatiques.

Réforme. En ce qui concerne les revendications du SMM, la délégation a réclamé la mise en place d'une commission spéciale pour résoudre les revendications des magistrats. Cette commission aura pour mission de veiller sur le respect de l'indépendance de la Justice et de l'Etat de droit, mais aussi pour lutter contre l'immixtion et l'ingérence des politiciens dans les dossiers de Justice.

Si l'on s'en tient à cette déclaration, le Vice-président du Sénat sera donc convoqué à la Brigade des recherches dans les jours qui viennent. A noter qu'il est poursuivi pour deux dossiers. Le premier est une plainte pour diffamation, menace de mort par SMS, violence et voie de fait, tandis que le second dossier concerne une dénonciation d'infractions qui devrait inciter le parquet à se saisir d'office. L'affaire Claudine Razaimamonjy a également été évoquée durant la rencontre d'hier.

