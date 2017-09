Madagascar: Roland Raparivo, fait Grand Officier de l'Ordre National

Cette fierté de figurer parmi les plus grands artistes du pays, et qu'il a d'ailleurs emmené partout dans le monde, pas seulement à travers ses œuvres mais grâce à sa participation à plusieurs expositions durant toutes ces années, fait de lui un vrai ambassadeur artistique du pays.

Une distinction honorifique qui fait de lui un des plus grands piliers artistiques du pays. L'artiste, entouré de son épouse et de sa famille, a visiblement été très ému par cette reconnaissance, d'autant plus qu'il a décidé cette année, qui marque ses 60 ans de carrière, d'arrêter de peindre.

C'était hier, lors d'une cérémonie très officielle, et dans l'émoi, que le peintre Roland Raparivo a été fait Grand Officier de l'Ordre National par le ministère de la Culture et en présence du Président Rajaonarimampianina.

