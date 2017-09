Madagascar: Sécurisation des fonds publics - Nouveau bâtiment de la Perception Principale à Beroroha

Inauguration de la Perception Principale de Beroroha par le président Hery Rajaonarimampianina, le ministre des Finances et du Budget Vonintsalama Andriambololona et d'autres autorités.

La politique de proximité des services liés aux finances publiques se poursuit. Une nouvelle construction de la Perception principale de Beroroha, dans la région Atsimo Andrefana de la Grande-île, a été inaugurée en grande pompe hier.

Sécurisation des personnes et des fonds publics ; amélioration des services rendus aux usagers. Tels sont les motifs cités dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment de la Perception Principale de Beroroha, inauguré hier par le président Hery Rajaonarimampianina, avec quelques membres du Gouvernement et les autorités locales. D'après les initiateurs du projet, cette construction a pour principaux objectifs de renforcer l'exécution des opérations de recettes et de dépenses des Services Déconcentrés implantés à Beroroha ; d'améliorer les conditions de travail des agents, la qualité des services publics ; et surtout d'appuyer la gouvernance locale, notamment dans la gestion budgétaire et financière des Collectivités Territoriale Décentralisées (CTD), en l'occurrence, la Commune de Beroroha, en tant que correspondant. En outre la mise aux normes et l'amélioration des méthodes de travail, accompagnent également cette nouvelle infrastructure.

Modernisation. Des nouvelles technologies adaptées aux besoins des usagers et pour l'amélioration de la sécurisation des fonds publics sont rattachées à la nouvelle infrastructure, selon le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, lors de son allocution durant la cérémonie d'inauguration. « Le déploiement des services du Ministère des Finances et du Budget a démarré du temps où l'actuel Président de la République était Ministre des Finances et du Budget. La mise en place de cette Perception Principale est, à cet effet, la concrétisation de la vision d'un ancien de la maison », a-t-elle indiqué. Notons que la Perception Principale de Beroroha est un poste comptable secondaire et elle est rattachée à la Direction Générale du Trésor Public. En outre, elle est le comptable principal de la Commune Rurale de Beroroha. En ce qui concerne les prestations directes aux usagers, la Perception Principale de Beroroha assure le paiement de 108 pensionnés et de 225 fonctionnaires qui perçoivent leurs salaires par le biais de bons de caisse.