Madagascar: ISCAM - La promotion « Tsiry Itokiana » prend son envol

Ils, ce sont 407 étudiants fraîchement diplômés de l'ISCAM. La nouvelle recrue comprend, entre autres, 224 diplômés de niveau Licence, 146 Masters et 37 autres sortant de la formation Continue Diplômante en niveaux Bac+2, bac+3 et bac+4. Parrainée par Sahondra Rabenarivo, les étudiants de cette promotion officiellement sortie ont suivi différents parcours. Tels que le commerce international ; le management et développement d'entreprise ; la comptabilité-Finances, le marketing Communication et gestion des ressources humaines.

Ils sont jeunes et pleins d'ambition. Ce qui pouvait se transparaitre sur les lueurs qu'on pouvait voir dans leurs regards lors la cérémonie officielle de leur sortie de promotion hier au centre de conférence internationale Ivato.

