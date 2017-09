Madagascar: Football féminin - SabNam et ASKAM en finale !

Une SabNam retrouvée qui infligea une raclée de 4 buts à 0 à l'ASOT trahie par la forme de sa gardienne. De la tête de Ginah à l'entame du match au but de Rina peu de temps avant la pause, on assista à une démonstration des protégées de Avotra Andriamosa. Car entre temps, Sophie Farafaniriana qu'on voyait peu, sortit de l'ombre pour réaliser un doublé (50e et 77e). Il était temps car ces derniers jours, elle se faisait trop discrète alors que ses concurrentes directes en équipe nationale font parler la poudre à l'image de Sarah de l'ASKAM et Ando de l'ASOT.

