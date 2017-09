Madagascar: Médecine traditionnelle - Promotion et réglementation nécessaires

Une vue d'ensemble de la JAMT d'hier, officiels, tradipraticiens et simples citoyens ont répondu massivement à l'appel.

Hier 31 août, les Etats africains ont communément célébré la Journée africaine de la Médecine traditionnelle (JAMT). Madagascar a célébré la sienne dans l'enceinte du bâtiment ex-pharmacie centrale Tsaralalàna. Pour cette année, la JAMT poursuit deux objectifs : la promotion de la médecine traditionnelle et la réglementation du métier de tradipraticien.

Des efforts sont effectivement à mener dans ce sens, car bien que la médecine et la pharmacopée traditionnelle fassent partie intégrante de la culture malgache, les tradipraticiens ne jouissent pas tout à fait d'une réputation favorable, surtout avec les progrès technologiques galopants de la médecine moderne. Toutefois, l'on constate également un progressif et global « retour aux sources » en matière de soins.

Les méthodes naturelles, voire alternatives commencent à grimper en côte. D'ailleurs en matière de santé publique, l'Etat malgache a reconnu la Médecine traditionnelle dans son système de santé traditionnelle. Lors de la JAMT d'hier, les tradipraticiens étaient près d'une centaine à faire honneur à leur corps de métier.

Définition et programme. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit cette branche de la médecine comme étant « la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que dans la prévention, le diagnostic, l'amélioration, ou le traitement de maladies physiques ou mentales. ».

Dans la pratique, les Malgaches commencent à faire confiance à la médecine traditionnelle, notamment dans le traitement des différents type de cancer ; pourtant Haro, un naturopathe a expliqué à Sahondra, jeune femme qui est venue pour trouver des méthodes alternatives pour la guérison de sa mère, atteinte d'un cancer:

« En matière d'oncologie, la médecine traditionnelle agit efficacement à titre préventif et non curatif, car seule la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent venir à bout d'un cancer déclaré. Et parfois, même ces thérapies ne suffisent pas. » Hier, pour satisfaire la curiosité de la population, des stands d'information et de vente-exposition ont été au menu.