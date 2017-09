Angola: Elections/2017 - La CNE crée un groupe pour analyser les réclamations de l'opposition

Les formations de Recreativo de Libolo de Cuanza Sul et de Kabuscorp de Palanca ont fait un nul blanc (0-0) vendredi… Plus »

A son tour, Mihaela Webba, assistante de l'UNITA, et Cesinanda Xavier, mandataire de la CASA-CE, dans quelques provinces du pays leurs associations auraient obtenu beaucoup plus de suffrages que ceux qui ont été divulgués jusqu'ici.

Selon la porte-parole de la CNE, ce vendredi, et au plus tard jusqu'à 20 heures locales, le groupe créé devra apprêter la réponse que la Commission Nationale Electorale doit donner aux réclamations précitées. Pour les mêmes cas, la CNE tiendra également une autre réunion plénière, à 20 heures locales, afin de se pencher sur les réponses à donner à ces réclamations.

Luanda — La Commission Nationale Electorale (CNE) a créé un groupe de travail pour analyser et délibérer sur les réclamations présentées par le parti Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA) et la coalition Convention Ample pour le Salut d'Angola (CASA-CE), relatives aux élections générales du 23 août dernier en Angola.

