Angola: Bié - Le gouverneur en exercice soutient la diffusion et la préservation de la culture

Cuito — Le gouverneur en exercice de province de Bié, José Fernando Tchatuvela, a affirmé vendredi à Cuito qu'il incombait au gouvernement et aux institutions sociales de diffuser et de préserver les sites historiques et les réalisations de leurs ancêtres afin de sauver les valeurs culturelles et d'encourager le tourisme culturel dans la localité.

S'exprimant à l'ouverture du Forum d'Opportunité d'investissement culturel tenu dans le cadre des festivités de la ville de Cuito, José Fernando Tchatuvela a souligné que la culture renforce la nation, d'où la nécessité de la préserver et diffuser pour éveiller les nouvelles générations.

A l'occasion, il a dit que le complexe de connaissances, l'art, les croyances, la loi, la morale, les coutumes et toutes les habitudes et les compétences acquises par les êtres humains, non seulement au sein de la famille, mais aussi dans la société dont il est membre, font partie de la culture du peuple.

"Le citoyen qui ne sait pas d'où il vient, ne saura pas où se rendre, ou qui ne connaît pas les erreurs du passé est sujet à les répéter dans le présent et dans le futur", a-t-il rappelé.

Pour le gouverneur en exercice, chaque citoyen d'Angola a dans sa matrice des traits culturels particuliers, soulignant être un facteur de différenciation et, en même temps, d'unité.

Il a défendu la nécessité urgente de suivre davantage les bons exemples pour le bien commun, dans divers domaines, tels que social, cultivant l'esprit civique, les valeurs économiques, organisant des actions d'entrepreneurs culturels, principalement dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique, de littérature et d'autres arts.

Il a également déclaré que les Angolais seraient connus dans le monde par leurs valeurs et leurs habitudes, de sorte que le pays devienne plus fort à l'échelle internationale par sa véritable identité, influençant les autres peuples.

Le Forum d'Opportunité d'investissement Culturel a été assisté par les vice-gouverneurs chargés des affaires économiques, Deolinda Belvina Gonçalves, des affaires politiques et sociales, Ulombe Carlos da Silva, ainsi que des représentants du gouvernement, des partis politiques, des institutions religieuses et des étudiants de différentes écoles.