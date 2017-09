Congo-Brazzaville: Portefeuille public - Calixte Ganongo cède le témoin à Gilbert Ondongo

Le ministre en charge des Finances et du budget Calixte Nganongo a transmis le 30 août à Brazzaville l'attribution du Portefeuille public au ministre d'Etat, ministre de l'Economie, de l'industrie et du portefeuille public Gilbert Ondongo, au cours d'une cérémonie organisée, en présence des représentants de la présidence de la République, de la primature et des collaborateurs.

La lecture du procès-verbal a permis aux participants à cette cérémonie de passation de service d'être informés des dossiers en cours, notamment ceux liés au secrétariat permanent du Comité de privatisation et de la direction générale du portefeuille.

Prenant la parole, le ministre en charge du Portefeuille public sortant Calixte Ganongo a exprimé sa reconnaissance au chef de l'Etat pour l'avoir reconduit au gouvernement. « Il a bien voulu, pour cela, reformuler les attributs de mon département en vous confiant le portefeuille public. C'est avec un grand plaisir que je vous transmets cet attribut combien important, car, il est appelé à contribuer aujourd'hui plus que jamais à la diversification de notre économie, afin que nous sortions le pays de la dépendance du pétrole », a-t-il déclaré.

« C'est un dossier somme toute que vous connaissiez très bien, monsieur le ministre d'Etat, simplement pour me l'avoir transmis si peu. Et à travers les interministériels et autres centres de réflexion, nous avons, d'ailleurs ensemble amorcé ces réformes. Un grand travail a déjà été fait, même s'il reste encore beaucoup à faire », a-t-il ajouté.

Pour sa part, après avoir remercié le chef de l'Etat, Gilbert Ondongo a indiqué que « nous travaillons à l'assainissement du portefeuille public. Bien plus, nous veillerons à ce qu'il devienne dynamique ; que ce ne soit pas un portefeuille public figé. Selon les nécessités, il pourra prendre un peu plus d'épaisseur et il pourra aussi perdre en importance. Disons, qu'on n'est pas obligé d'entretenir des établissements et des entreprises publiques lorsque ceux-ci ne sont pas rentables ».

Il a souhaité que le portefeuille public devienne contributeur au budget de l'Etat ; qu'il ne soit pas tout simplement un portefeuille qui absorbe les recettes. « Nous veillerons à ce que cet engagement soit tenu », a-t-il renchéri.