Face à l'hostilité des présidents nigérien Mahamadou Issoufou, et tchadien Idriss Déby d'installer des hotspots sur leurs terriroires respectifs, Emmanuel Macron a proposé des missions de protection. Il devrait annoncer sa nouvelle politique pour l'Afrique.

Emmanuel Macron plaide pour un front commun contre l'immigration clandestine

"Nous devons agir tous ensemble, les pays d'origine en passant par les pays de transit en premier chef la Libye, pour mener une action efficace, c'est un défi aussi bien pour l'Union africaine que pour l'Union européenne", a déclaré le président français. La feuille de route conjointe arrêtée lors du mini sommet de l'Elysée sur l'immigration rappelle les fondamentaux d'une approche globale de la migration et de l'asile visant à renforcer le soutien aux pays de transit en Afrique et renforcer la lutte contre les trafics de migrants.

En juillet, le président français évoquait la possibilité d'ouvrir des centres d'enregistrement et d'identification des personnes pouvant immigrer en France à partir du sol africain, ainsi distinguer les réfugiés politiques des éxilés économiques.

Des protestations africaines

Les protestations sont restées vives. Ce qui a poussé Paris à parler plutôt de "mission de protection" visant à identifier sous la supervision du UNHCR [Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies] , dès le Tchad et le Niger les ressortissants qui ont droit à l'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible.

Les pays européens présents au sommet se sont engagés à améliorer la coopération économique avec les communautés locales se trouvant sur les routes migratoires en Libye, afin de créer des sources de revenu alternatives, d'accroître leur résilience et de les rendre indépendantes de la traite des êtres humains. Ils vont investir 20 milliards d'euros par an en Afrique.

Une "mission conjointe" sera prochainement envoyée au Niger et au Tchad, souligne la déclaration finale, en promettant de "continuer à soutenir" ces pays sur plusieurs plans : contrôle des frontières, lutte contre les réseaux de passeurs.

L 'Afrique veut du "concret"

Le président nigérien Mahamadou Issoufou est revenu sur son plan de lutte contre les migrations clandestines qui manquait encore de financements. "Il est insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir dans le désert et en Méditerranée", a-t-il déclaré.

Du côté du Tchad, on a rappelé que le pays accueillait déjà 400 000 réfugiés et qu'un accord de réinstallation avec les Etats-Unis a été signé. On attend que l'Europe fasse la même chose. Pour le président tchadien Idriss Deby Itno, la question des migrations se règle purement et simplement par le développement. "La pauvreté, le chômage, la mauvaise éducation et l'insécurité" étant les motifs principaux qui poussent les jeunes africains à prendre la route vers l'Europe.

Vers la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique

Le président français devrait annoncer la mise en place d'un conseil présidentiel pour l'Afrique lors de la conférence des amabassadeurs, et définir les contours de sa nouvelle politique africain en novembre à Ouagadougou au Burkina Faso.

Il sera composé de personnalités de la société civile. Son objectif est de renouveler le partenariat entre la France et l'Afrique. Leur rôle serait de "faire entendre un son de cloche différent de celui des conseillers Afrique du président, formuler des propositions concrètes d'action sur des secteurs d'avenir, ou encore développer un lien avec les sociétés civiles africaines", peut-on lire sur le site rfi.fr.