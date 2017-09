Congo-Brazzaville: Parution - Gabriel Entcha-Ebia, publie "Adieu Madiba !"

Préfacé par Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, ce livre de 147 pages publié aux éditions Hemar se veut une biographie politique et intellectuelle de Nelson Mandela. Il a été présenté au public récemment à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville.

Le livre de Gabriel Entcha-Ebia relate avec force détails les années d'avant la prison du leader sud-africain, ponctuées par des luttes contre l'apartheid, son séjour dans les bagnes, et sa libération et son élection à la tête de la République arc-en-ciel. Il s'agit d'un travail d'intellectuel qui a pour visée de témoigner de l'actualité de Nelson Mandela.

"Adieu Madiba !" comprend quatre chapitres ; L'homme : de la naissance à l'entrée en politique ; le combat contre l'apartheid ; l'apartheid est enfin aboli. Comment Madiba exerce-t-il le pouvoir ? Madiba au soir de sa longue vie, que laisse-t-il en héritage à la postérité ?

Préfaçant cet ouvrage, Denis Sassou N'Guesso, a fait recours aux écrits d'Emery Patrice Lumumba dans sa dernière lettre à son épouse Pauline, lorsqu'il écrit. « L'histoire du Congo en particulier et de l'Afrique en général n'était pas celle que l'on enseignait dans les capitales occidentales ou aux Etats-Unis d'Amérique mais plutôt aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains qui n'ont pas connu le travail forcé, les sévices lors de la construction du chemin de fer, les humiliations diverses ... infligées à nos populations. »

L'ouvrage de ce jeune compatriote, écrit Denis Sassou N'Guesso, restitue ces combats des anciens et tend à montrer à la jeune génération les leaders qui ont sacrifié leur vie pour la libération du continent africain. Il est important de noter que le début de ce XXème siècle a été marqué sur le continent africain par un événement certes triste, la mort de Nelson Mandela, mais aussi par la reconnaissance par le monde entier de la grandeur de l'homme qui, avec ses compagnons, a lutté et mis fin à l'odieux système de l'apartheid tout en maintenant la paix entre les différentes communautés composant le pays arc-en-ciel. « Sur les traces de Mandela, nous engageons la jeune génération à plus d'efforts dans la justice, à plus de travail soutenu dans l'amour et la solidarité car ce n'est que de ces vertus que l'Afrique pourra s'élever au rang de nations modernes », poursuit Denis Sassou N'Guesso.

Le lecteur aura le loisir de remonter loin dans le temps, de mieux connaître les acteurs de l'odysée non seulement de l'ANC mais aussi de la Swapo, du Mpla, de Frelimo, du MNC-Lumumba et pourquoi pas de l'UPC de Um Nyobe... pour connaître les raisons de leur révolte, les contours de leurs itinéraires, de mesurer la valeur des sentiments qui les animaient et la hauteur qu'ils ont prise pour faire triompher la cause sans compromettre l'avenir du pays.

« La jeune génération qui aspire à une Afrique libre et prospère puisera, à travers ce récit simple et accessible à tous, les ressorts de la détermination à bien faire sur le chemin d'e l'avènement d'une société où tout le monde pourra se tenir debout, en paix, avec tous, un monde où la justice pourra accompagner la prospérité et où on ne peut gagner tout sans faire de concession. Ici, dans ce texte qui est à la fois un récit et une source d'inspiration, l'auteur met à la disposition de ceux qui n'ont pas suivi les événements marquants de l'Afrique du Sud, des informations utiles leur permettant de se mettre à jour et de mieux goutter aux bienfaits dont bénéficie l'Afrique d'aujourd'hui grâce à la liberté reconquise au Sud du continent », ajoute le préfacier.

Qui est Gabriel Entcha-Ebia ?

Né le 24 août 1956 à Souanké en République du Congo, Gabriel Entcha-Ebia est un magistrat hors classe, diplômé de l'école nationale de la magistrature de Paris-section internationale. Il a été procureur général près la Cour suprême de son pays avant d'entrer au gouvernement en août 2002 en qualité de ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat. Il a également été Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits humains, puis ministre des postes et télécommunications, chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est aujourd'hui ambassadeur de la République du Congo en République Centrafricaine (RCA).