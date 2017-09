Aliko Dangote est devenu une véritable référence en Afrique. Soutenu par le gouvernement Obasanjo à ses débuts, il démontre aujourd'hui qu'il est possible de bénéficier des appuis étatiques et de bâtir des entreprises aux standards internationaux.

Ce conseil de Dangote vient de l'environnement nigérian, dans lequel tous les grands entrepreneurs et riches hommes d'affaires ont des intérêts dans le pétrole amont. « Dangote n'a jamais fait des affaires dans le pétrole, ce qui prouve que vous n'êtes pas obligés d'être dans ce secteur. Au Nigeria, le pétrole a vraiment endommagé notre façon de penser. Tout le monde y pense, au pétrole, au pétrole. Et nous sommes une entreprise qui avons réussi sans forcément y être», a-t-il indiqué.

De l'interview accordée par Aliko Dangote (l'homme d'affaires N°1 en Afrique) au média américain Bloomberg, on a essentiellement retenu son plan d'investir jusqu'à 50 milliards $ en Europe et aux USA. Mais une autre chose importante est passée presque inaperçue, ce sont les conseils que le milliardaire nigérian a dispensés, et qui pourraient servir à tout Africain qui souhaiterait entreprendre et réussir.

