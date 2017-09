Congo-Brazzaville: Élections sénatoriales - La majorité présidentielle s'adjuge les six sièges

Comme il a été prévu, les sénatoriales se sont déroulées le 31 août dans tous les départements du Congo. À Pointe-Noire, six candidats des partis de la majorité présidentielle ont été élus à l'issue du scrutin à bulletin secret coordonné par Hyacinthe Ongoto, premier vice-président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI)

Au total, 85 élus locaux du département de Pointe-Noire se sont exprimés pour élire six sénateurs sur dix candidats en lice. L'unique bureau de vote, notamment la salle du 28 novembre 1958, Jean-Joseph-Loukabou, a été ouvert à 7 h et fermé à 14 h après le passage des 85 électeurs. Le dépouillement a eu lieu en présence d'Alexandre Honoré Paka et de Jean François Kando respectivement préfet de Pointe-Noire et président du conseil départemental et municipal.

À l'issue du dépouillement, six sénateurs de la majorité présidentielle ont été élus. Le représentant de la CNEI, Hyacinthe Ongoto, s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. « Le scrutin s'est déroulé selon les normes, en respectant la loi et toutes les normes circulaires qui ont été prises par Henri Bouka président de la CNEI. Nous avons commencé à 7 h, tous les conseillers sont passés en tant qu'électeurs. Le dépouillement s'est fait devant le public. Pour preuve, vous avez le tableau là où tous les résultats sont publiés et rien ne va changer», a-t-il indiqué.

Les sénateurs élus et le nombre de voix

Odette Massoussa Kombila PCT, 76/85

Victor Foudi PCT, 74/85

Gabriel Nzambila PCT, 71/85

Jean Félix Tchicaya RDPS, 65/85

Antoine Denis Loemba RDPS, 63/85

Bernard Mbatchi RDPS, 59/85

Sénateurs élus du Kouilou

Sylver Makaya Tchibinda (Indépendant)

Michel Robert Makaya (Indépendant)

Athanase Makoundi Makaya (Indépendant)

Martin Nicaise Makosso (Indépendant)

Raymond Bongo Mavoungou (PCT)

Justin Goma Gabou (Indépendant)