Congo-Brazzaville: Education - « Alerte Parent » participe à la numérisation de l'école congolaise

La société AITECH Congo a présenté mercredi à Brazzaville deux nouvelles applications issues de la plateforme « Alerte Parent », conçue pour améliorer les relations Ecole-parent d'élèves et université-étudiant. Nommées « AP School » et « AP Tuteur », ces deux applications, dévoilées devant plusieurs responsables d'établissements scolaires et universitaires, ont accueilli un écho favorable

Elles fonctionnent sous Android et sont d'ailleurs téléchargeables sur Google Play depuis la matinée. Le pari de réformer la plateforme Alerte Parent conçue depuis 2013 a été tenu, puisque les deux nouvelles applications présentées sur tous les segments comprennent des améliorations significatives. Loin de se contenter du simple relais de communication entre parents et écoles, les outils englobent désormais un écosystème avec plusieurs acteurs qui fondent le système éducatif congolais.

L'AP School touche désormais les établissements scolaires, instituts, universités et centres d'encadrement. Même si elle garde sa fonction originelle d'établir le relais de communication avec les parents d'élèves, étudiants, auditeurs libres et personnel d'encadrement, l'application peut désormais créer une interface avec les associations dédiées à l'école, les assurances et banques, les ministères en charge de l'enseignement et d'autres organismes tels que la Croix-Rouge congolaise. Comme sa consœur, l'AP Tuteur revêt les mêmes utilités mais place sa cible sur les parents d'élèves, auditeurs libres et le corps enseignant.

« Tout se passe avec un téléphone portable. Les smartphones sont désormais greffés à nous. Alors pourquoi ne pas utiliser ces outils qui prennent parfois un peu trop de place dans nos vies pour améliorer ses notes à l'école », a fait remarquer Jean Bruno Pissa, directeur général de AITECH Congo.

Pour lui les applications conçues par sa société sont une bonne manière pour les parents de suivre l'évolution de leurs enfants. « Elles proposent un suivi. Il suffit alors aux parents de vérifier le smartphone de temps en temps », souligne-t-il.

Ces outils peuvent également aider les élèves et étudiants à accéder à d'autres connaissances. « L'autre grand défi qu'il nous faudra relever est celui du marché de la formation continue », prévoit Jean Bruno Pissa.

Construire une nouvelle approche collaborative

Les relations Ecole-Parents d'élèves et Université-Etudiant ne sont toujours pas fluides et efficaces, parce qu'elles manquent de moyens actifs pour assurer une meilleure communication, le suivi scolaire de l'enfant et l'implication des parents aux préoccupations annoncées par l'école d'une part, et la scolarité et les échanges avec le corps enseignant pour l'étudiant, d'autre part.

Un constat suffisant ayant conduit AITECH Congo à imaginer ces outils dont une première version existe depuis 2013. Plusieurs écoles ont goutté aux délices d'Alerte Parent grâce au Cloud sms. Les établissements scolaires avaient eux -mêmes souhaité des améliorations pour affermir les résultats jugés satisfaisants.

« Nous utilisons Alerte Parent depuis deux ans déjà. Et je peux dire que les parents abonnés à ces services ne regrettent pas puisqu'ils sont informés au premier chef de ce qui se passe autour de la vie scolaire de leur enfant et de l'école », témoigne Chancelvie Ngoma, secrétaire à l'école Les amis de Colombe, un établissement situé à Diata, dans le 1er arrondissement.

La nouvelle plateforme Alerte Parent, requinquée par ses deux applications interactives, met les acteurs à contribution grâce à un partenariat gagnant-gagnant. Le but, souligne Jean Bruno Pissa, est de « partager et échanger une nouvelle approche collaborative sur les défis d'aujourd'hui et les solutions de demain du système éducatif congolais ».