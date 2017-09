Congo-Brazzaville: Mondial 2018 - Pénible voyage jusqu'à Kumasi pour les Diables rouges

Joint dans à minuit (heure de Paris) pour s'exprimer sur la situation intolérable dans laquelle se trouvaient les Diables rouges, le Camerounais Junior Binyam, le directeur de la communication de la CAF, a répondu aux Dépêches de Brazzaville : « Je ne suis malheureusement pas au courant de cette situation, car je suis actuellement en congés. Et ; avec le début de l'Aïd, je crains qu'il soit compliqué de joindre qui que ce soit au siège de la CAF, au Caire. Mais la CAF va se pencher, le plus rapidement possible, sur cette situation ». Les prochaines heures diront si l'instance dirigeante prendra la décision qui s'impose pour respecter l'esprit sportif.

Alors qu'un avion, mis à disposition par le Ghana, devait effectuer le transfert de la délégation congolaise à son arrivée à Accra, la situation va s'éterniser. Et c'est finalement après six heures d'attente, que les Diables rouges vont finalement pouvoir rallier la ville hôte du match, située à 250 kilomètres d'Accra, sur un Transal de l'armée : 45 minutes de vol, puis 25 minutes de car jusqu'à leur hôtel.

Partis aux environs de 15h (heure locale, soit 14h à Accra) de Brazzaville, par un vol spécialement affrété par le Ministère des sports, les Diables rouges ont enfin pu prendre possession de leurs chambres d'hôtel, à Kumasi, peu avant minuit (heure locale, soit 1 heure du matin à Brazzaville). Dix heures de trajet, et surtout d'attente, pour rallier les quelques 2300 kilomètres qui séparent la capitale congolaise et Kumasi.

