Afrique: Économie numérique - Rendez-vous de la rentrée avec la Tech Africaine

France. Afrobytes et AGYP invitent les économistes du digital au premier rendez-vous de la rentrée avec la Tech Africaine

Cet événement aura lieu le 5 septembre 2017 au siège du patronat français, MEDEF à Paris, et sera proposé par Afrobytes et son partenaire CcHUB, le premier incubateur nigérian basé à Lagos.

Ce rendez-vous sera la dernière étape de « PitchDrive » après Londres, Amsterdam, Berlin et Zurich. C'est une tournée européenne durant laquelle une sélection de 14 startups africaines en forte croissance et en provenance des marchés les plus dynamiques du continent ont pour objectif de lever 20 millions d'euros auprès d'investisseurs européens.

Parmi les startups présentes, six viennent du Nigeria : Prepclass, Tradedepot, Piggybank, Gloo, Lifebank, et Fashpa. La sélection, résolument panafricaine permettra également de découvrir les écosystèmes numériques ougandais avec Clinicmaster, sud-africains avec GoMetro, éthiopiens avec Gebeya, ghanéens avec Kudobuzz, kényans avec Ongair et zimbabwéens avec BitFinance et Real Food. L'Afrique francophone sera aussi représentée par la startup sénégalaise Firefly Media.

Les techs africaines continuent leur évolution à travers le continent. Les géants de l'informatique et le MEDEF ont les yeux rivés vers les « acteurs d'aujourd'hui » avec leur immense potentialité de croissance qu'ils recèlent.

Pour tout contact :

http://www.afrobytes.com/news/pitchdrive/?utm_source=Générale&utm_campaign=7f049529af-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_89f3ec6930-7f049529af-17830833