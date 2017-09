Congo-Brazzaville: Foire culturelle du Congo - La 1re édition dédiée à la Likouala

Brazzaville, capitale du Congo, abrite du 24 août au 02 septembre une foire culturelle sur le thème « Les profondeurs de la Likouala » en vue de promouvoir le patrimoine de ce département.

Pendant dix jours, l'association "Femme modèle" que préside Mildred Moukenga propose aux Congolais un programme riche en évènements parmi lesquels la danse, la musique, l'art culinaire, les récits et les mythes. Cette foire culturelle du Congo vise la promotion du tourisme intra-congolais en vue de lutter contre la perte de l'identité culturelle de ce pays. Elle favorise la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir être, en écrivant des documents pour éviter la déformation et la perte des œuvres et des informations; le changement des mentalités des artistes qui ont malheureusement du mal à intégrer la dimension professionnelle dans leurs activités ; la promotion des formations, des entraînements réguliers, des prestations, des expositions, des spectacles de tout genre qui aide un artiste à être reconnu afin de vivre de son métier; la collecte et la traduction par écrit des œuvres tels que les contes et les proverbes. Chaque année, "Femme modèle" donnera aux Congolais l'opportunité de connaître en profondeur un département. La Likouala est le premier département à connaître cette expérience.

«Cette démarche enrichit les activités qui favorisent les contacts chaleureux entre les hommes, qui facilitent l'expression, le respect, la coopération et l'acceptation des autres. En effet, nous aurons plus à gagner si nous dépassons la répétition, si nous améliorons nos différents mets en vue de susciter l'intérêt des consommateurs autres que les ressortissants de nos contrées », estime Mildred Moukenga.

Avant d'ajouter : « Cela nous aidera à mieux aborder les problèmes sociaux culturels qui minent notre société de nos jours. Il existe encore plusieurs témoins vivants. Même s'il sera difficile pour nous de recueillir des témoignages du 17e siècle, nous sommes à même d'écrire ceux du 19e et 20e siècle. C'est à nous d'écrire les biographies des personnages mythiques qui ont existé dans notre société. Il y a eu des génies dans notre société, des personnes dotées de pouvoirs surnaturels, de grands penseurs à l'instar de Mayima ou Engouma dans les districts de Bouanéla et Epéna pour ne citer que ceux-là. »

"Femme modèle" entend restituer toutes ces richesses que les Congolais ont perdues ( les us, les jeux, les sports à l'instar du Mpongo ou lutte). Cependant, dans les années 80, les ressortissants de la Likouala se démarquaient, entre autres, par leurs performances dans cette discipline. Pour preuve, ils ont participé à plusieurs compétitions à l'échelle internationale où ils ont gagné quelques prix. Malheureusement, cette activité ne se conjugue plus qu'au passé et il ne reste plus que des souvenirs.