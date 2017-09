Congo-Kinshasa: Crise dans le Kasaï - Les humanitaires annoncent une augmentation continue des financements

L'agence onusienne a également soutenu qu'à la veille de la rentrée scolaire, la situation s'annonce très critique pour les centaines de milliers de déplacés du Kasaï, particulièrement pour les enfants. Les besoins humanitaires en éducation, a relevé Ocha, sont urgents alors que 400 écoles ont été attaquées depuis le début de la crise dont au moins 260 détruites. Cependant, le bureau onusien a aussi averti que la saison des pluies pourrait exposer les personnes déplacées aux intempéries et risques de maladies hydriques et limiter l'accès humanitaire physique dans certaines zones en raison du mauvais état des routes. Il est également noté que les acteurs humanitaires sont aussi regardants sur le Kwilu où plus de deux mille personnes sont arrivées du Kasaï voisin, portant à 9 le nombre des provinces affectées par la crise humanitaire du Kasaï.

L'Agence de développement du gouvernement américain (USAID) a annoncé un financement de plus de 8 millions dollars US pour la réponse au Kasaï. Pour le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), qui a noté que cette annonce de financement est parmi les derniers en date d'une série de promesses de financements faites ces dernières semaines, le montant annoncé porte désormais à 26,1 millions de dollars américains, soit 40% des 64,5 millions de dollars requis dans l'appel éclair lancé en avril dernier. L'agence onusienne, dans sa note d'information du 30 août, a également prévenu que bien qu'a annoncé, le décaissement de ces fonds n'est pas encore effectif.

