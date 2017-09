Congo-Brazzaville: Quand les services de l'ordre apportent main forte à Averda

Cet accompagnement peut s'accomplir à travers les méthodes qui leur sont propres, notamment la dissuasion ou même infliger certaines amendes à tous ceux-là qui ne jettent pas les ordures dans les poubelles ou dans des bacs à ordure placés ici et là dans la ville, en l'occurrence la ville océane. Certains citoyens reprennent déjà avec la sale et ancienne habitude de jeter les ordures soit dans les caniveaux, sur les places publiques ou même dans les rivières qui traversent de par en par la ville de Pointe-Noire.

Ce comportement s'il n'est pas vite arrêté pourrait compliquer les jours à venir le travail de cette société d'assainissement dont le travail est déjà bien apprécié par de nombreux habitants de Pointe-Noire, surtout au niveau du centre ville où elle avait commencé son boulot. Après le centre ville, cette société d'assainissement est en train de pénétrer déjà dans les quartiers populaires, et cela se vérifie par la présence de ses ouvriers à travers les grandes artères des quartiers populaires des différents arrondissements. Et là où le bât blesse, c'est que contrairement au centre ville où les citoyens ont déjà pris l'habitude de jeter de la saleté dans les poubelles ou dans les bacs à ordures. Dans les quartiers populaires, la chose risque de se compliquer car cette règle d'assainissement est à peine observée.

Pourquoi les services de l'ordre devraient appuyer cette lutte contre l'insalubrité dans la ville ? Réponse : par exemple, le constat est que là où cette société est passée surtout sur les devantures de certains commerces, on observe de l'incivisme. Et pourtant à quelques mètres de ces commerces, on voit bien des poubelles d'Averda, mais malheureusement des propriétaires de ces commerces après quelques coups de balai préfèrent amasser des ordures dans un coin de la rue au lieu de les déverser dans des bacs à ordure et certains vont même plus loin en les jetant encore dans des caniveaux. Quelle antivaleur ! Cela est visible dans la zone du grand marché de Pointe-Noire. Ce sont des comportements récidivistes qui nécessitent des amendes ou d'autres types de sanctions.

Oui, ne dit-on pas que « chasser le naturel, il revient au galop ». Ainsi donc, en plus des services de l'ordre, les chefs des quartiers devraient rentrer dans la danse en appelant au civisme et en demandant aux concitoyens de ne pas jeter les ordures hors des poubelles de la société d'assainissement.

Car dans des quartiers, ce comportement blâmable est aussi observé chez les tenanciers des restaurants de fortune communément appelés les « Malewa ». Car il est parfois regrettable de voir un « Malewa » entretenir quotidiennement une décharge d'ordures.

Et à côté, il y a bel et bien le dispositif d'assainissement de la société Averda. En réalité, avec la dissuasion et d'autres méthodes punitives qui sont propres aux services de l'ordre du genre amendes et autres, on peut assister à la disparition progressive de ces velléités qui voudraient revenir, celles de vouloir jeter dans les caniveaux ou sur les places publiques les saletés de toute nature alors qu'à côté les bacs à ordures de la société Averda sont là.