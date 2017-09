Congo-Brazzaville: Salon de l'immobilier - Maisons sans frontières Congo transforme Kounda

La 3e édition du Salon de l'immobilier de Pointe-Noire s'est ouverte, le 29 août, avec à l'affiche de nombreux projets aux allures parfois futuristes dans la capitale économique ou ses périphéries. Parmi ces projets, celui de la cité Kounda sort du lot par son originalité et son importance.

Spécialisée dans la promotion immobilière, la société « MSF » se dit prête à accompagner le gouvernement dans la construction des logements modernes dans les zones économiques spéciales. À cause de sa proximité avec Pointe-Noire, Kounda est pour la « MSF » une bonne extension urbaine maintenant et à l'horizon 2020. Cet espace a été choisi pour l'implantation du lotissement « Les Résidences Caraïbes » car ce projet intègre bien le plan directeur de la ville de Pointe-Noire. C'est grâce à certains de ses éléments de référence, à savoir la proximité avec le centre-ville de Pointe-Noire, la nappe phréatique d'une grande pureté, le nouveau réseau énergétique et la plage exceptionnelle, que cet espace a été retenu. La nouvelle cité de Kounda sera entièrement viabilisée selon un aménagement urbain en harmonie avec son environnement conformément aux normes internationales.

Ce programme immobilier de 3000 villas de divers standings sur un domaine d'environ 600 hectares, a indiqué Roger Roc, directeur général de la société rencontré au lieu de la cérémonie, fait suite à «un agencement du programme de société du président de la République ainsi qu' aux dispositions juridiques et économiques prises récemment par l'État congolais, particulièrement les lois sur les régimes domaniaux et fonciers sur la promotion immobilière et la construction garantissant le droit de propriété ainsi que l'investissement privé sur l'ensemble du territoire national. L'État congolais, à travers son adhésion au Nepad et à l'Ohada, fonde un climat favorable pour les affaires, ce qui permet au Congo d'obtenir une notoriété nationale et internationale de plus en plus large face aux exigences de la mondialisation », a-t-il conclu.

Ainsi, la construction et l'aménagement cadrent avec la mise en valeur de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Car, pour des pareilles initiatives, le privé est appelé à appuyer l'État tout en mettant en valeur ces espaces économiques en créant des activités commerciales et entrepreneuriales d'intérêt public. L'impact de l'habitat en milieu urbain contribue pleinement au développement durable du Congo par la création de nouveaux espaces constructibles et de promotion immobilière. Les équipes de la société « MSF » bénéficient de l'expérience déjà acquise dans le secteur de la promotion immobilière avec comme base de qualité le dynamisme, la rigueur, la maîtrise technique, la bonne gestion et le respect de l'aménagement urbain. En plus de l'immobilier, cette société intervient aussi dans l'assainissement, la protection de l'environnement et des travaux de génie civil dont la construction de la route qui mène à Kounda sans passer par certains labyrinthes de Pointe-Noire. Notons que la société « MSF » adapte l'architecture urbaine moderne à la culture africaine qui doit rimer avec l'organisation verte ou écologique dans son ensemble. Cette troisième édition initiée par l'association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo est appuyée par le ministère chargé des questions foncières et du domaine public.