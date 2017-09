Congo-Brazzaville: Ministère des zones économiques - Un hommage à Alain Akouala

« Je suis heureux et fier du travail que nous avons accompli avec mes collaborateurs ; travail qui place aujourd'hui le Congo au niveau africain comme un pays ayant engagé un processus important de diversification de son économie. En homme de devoir, de mission et de conviction, je suis satisfait de transmettre le témoin à un autre homme de devoir, d'engagement, de mission... », a indiqué Alain Akouala Atipault.

La zone économique spéciale de Pointe-Noire sera la première à mettre en place avec l'appui technique et financier des partenaires chinois. En plus de la construction d'un port minéralier, ce projet prévoit entre autres, l'implantation des unités industrielles et une zone dédiée aux services de logistique.

A ce jour, les textes portant création, fonctionnement et développement des ZES ont déjà été promulgués après leur adoption par le gouvernement et le Parlement.

C'est depuis près d'une décennie et demie que le gouvernement s'affaire à mettre sur pied le projet des zones économiques spéciales. La stratégie gouvernementale prévoit l'implantation de quatre ZES dans le pays, notamment à Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso.

Et de poursuivre : « Je lui rend aussi hommage parce qu'il a été un ministre engagé pour cette bataille. Parce que la mise en place et le développement des zones économiques est un front difficile ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.