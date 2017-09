Congo-Kinshasa: Processus électoral - Priorité à la loi organique du CNSA et à l'enrôlement au Kasaï

Toutefois, il va de soi qu'en dégageant ses deux priorités que sont la poursuite de l'enrôlement au niveau du Kasaï et la dotation du CNSA d'une loi organique assortie d'une injonction faite à la chambre basse de l'adopter en urgence, cela va inévitablement impacter sur le reste du processus en compromettant de plus belle la tenue des élections d'ici fin 2017.

Par ailleurs, il a été acté la priorité de rendre opérationnelle le CNSA en lui dotant de la loi organique portant son institutionnalisation, organisation et fonctionnement afin de lui permettre d'accomplir sa mission avec, en en sus, des moyens humains, matériels et financiers conséquents à mettre à sa disposition. Rien donc n'a été dit de manière claire sur le report des élections.

À partir du lundi 4 septembre, il sera procédé au lancement du processus de formation du personnel électoral et du déploiement du matériel électoral en vue de l'enrôlement dans la région du Kasaï, la seule restante à ce jour vu le climat d'insécurité qu'il y a prévalu il y a quelques mois de cela. Le gouvernement a été appelé à poursuivre les efforts visant à assurer la sécurité dans le grand Kasaï et dans d'autres provinces où il y a défi sécuritaire.

Par ailleurs, note le communiqué, la Céni a présenté le chemin critique des élections et les agrégats dont dépend l'élaboration du calendrier électoral. Il en ressort que la voie menant vers la tenue des élections est encore jonchée d'embûches. La réunion de Kananga a permis à la Céni de mesurer l'ampleur des défis légaux et juridiques, logistiques, financiers et politiques.

Le premier atelier d'évaluation du processus électoral qui s'est tenu du 28 au 31 août à Kananga dans le cadre de la tripartite CNSA-Céni-gouvernement conformément au point IV de l'accord du 31 décembre a finalement livré ses secrets. Le communiqué final ayant sanctionné cette tripartite a été rendu public le 31 août en présence des délégués des parties prenantes mais aussi des experts et des observateurs de tous les horizons. Il en résulte que concernant les opérations d'enrôlement des électeurs en cours, sur financement propre du gouvernement et avec l'appui logistique de la Monusco, la Céni a enrôlé à ce jour 40.692.273 électeurs, soit 98,9% des prévisions initiales.

