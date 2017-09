Congo-Brazzaville: Vie associative - Un nouveau bureau national pour Vocal Bantou « changement de mentalités »

À propos des documents, le président sortant a déclaré que ces textes auraient pour conséquence « le cumul de postes au sein de l'association ». Par conséquent, il s'est dit satisfait des résultats des travaux. « Notre association regorge des hommes et des femmes qui savent se surpasser, se remettre en cause », a-t-il souligné. Avant d'ajouter « Nous allons dans quelques jours disposer d'un règlement intérieur qui définit clairement le paysage de l'association ».

Au terme de l'assemblée générale du 26 août, Julien Ngobila a été élu président national chargé de l'orientation de la coordination et du contrôle alors qu'Alexis Trésor Ondélé a été désigné secrétaire général chargé de l'organisation administrative et de la permanence, ainsi que bien d'autres membres.

