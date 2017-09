Congo-Brazzaville: Ousmane Mar Dieye se réjouit de la performance économique depuis 2001

De 2001 à 2015, l'Afrique a connu un taux de croissance économique moyenne de 5% entre 2001 et 2015, a exliqué le directeur régional Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Ousmane Mar Dieye.

"En 2015, lors de la première conférence à Abidjan, le PIB de l'Afrique affichait depuis 15 ans une croissance de près de 5 %. En 2000, le magazine hebdomadaire d'actualité britannique,The Economist, avait qualifié l'Afrique de continent sans espoir", a déclaré Ousmane Mar Dieye.

"Pendant les 15 dernières années, l'Afrique a connu une croissance économique impressionnante : la croissance du Produit intérieur brut (PIB) en volume a plus que doublé en moyenne, passant d'un taux à peine supérieur à 2 % dans les années 1980 et 1990 à plus de 5 % entre 2001 et 2014", souligne le FMI.

Pour la Banque mondiale (BM), cette performance s'explique par le fait que le continent africain est surtout considéré comme un gros pourvoyeur de matières premières sur le marché mondial. "La hausse du taux de croissance enregistrée de 2001 à 2015 serait imputable au bon prix des produits bruts", relève le directeur du bureau régional du PNUD.

El hadji Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Thiès, au Sénégal, explique que le bon taux de croissance enregistré par l'Afrique depuis 2001 est lié au marché des matières premières comme le pétrole. Il ajoute : " La croissance était due aussi à l'émergence de pays non producteurs de pétrole mais elle n'est pas la seule explication".

La place de l'Afrique dans le PIB mondial est passée de 1% en 2001 à plus de 4% en 2014. "Il faut voir ici que l'appréciation du taux en Afrique était juste conjoncturelle et non structurelle", a-t-il précisé.