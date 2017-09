Afrique: Espérance de vie - La limite d'âge de l'être humain serait de 115 ans

Malgré l'augmentation de l'espérance de vie à travers le monde, des chercheurs néerlandais ont estimé que l'être humain ne pourrait pas vivre jusqu'à 200 ans et que le « plafond de verre » de la durée de vie humaine est de 115,7 ans pour les femmes et de 114,1 ans pour les hommes.

Qualifiant cette limite d'âge de « mur », ces scientifiques ont indiqué qu'il reste d'énormes différences entre les pays riches et les plus pauvres. Si en Europe, l'espérance de vie est aujourd'hui de 80 ans pour les hommes et 85 pour les femmes, en Afrique, c'est plutôt en dessous de cet âge. Le record actuel dans le monde est détenu par Jeanne Calment, la française morte à 122 ans. Il s'agit pour le moment d'une exception qui confirme la règle.

L'augmentation de l'espérance de vie sur tous les continents s'explique de manière globale par des progrès réalisés dans la prise en charge des cancers et de l'appareil respiratoire chez les personnes âgées. A cela s'ajoute l'accès aux soins qui s'est aussi amélioré ces dix dernières années. Et le fait que de plus en plus de personnes font attention à leur nourriture, à leur consommation de tabac et d'alcool, et pratiquent un peu de sport qui favorise également l'augmentation de l'espérance de vie à travers le monde.

Les conclusions auxquelles sont parvenus les chercheurs néerlandais sont pratiquement similaires à ceux de leurs confrères américains l'an passé. Par ailleurs, d'autres scientifiques américains avaient conclu l'an dernier qu'en 2070, l'espérance de vie moyenne serait de 93 ans.