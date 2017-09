Congo-Brazzaville: Mode - Fashion week, une opportunité pour les jeunes stylistes et créateurs ponténégrins de se faire connaître du grand public

La ville côtière se transformera dans quelques jours en capitale de la mode dans le cadre de l'évènement culturel « Pointe-Noire fashion week 2017 » qui se déroulera du 11 au 15 septembre à l'hôtel Elaïs. Organisée par BME couture, cette activité est une opportunité qui s'offre aux jeunes stylistes et créateurs de la ville océane de se faire connaître du grand public.

Dans quelques jours, la capitale économique aura tout d'une cité de la mode. Les organisateurs de Pointe-Noire Fashion week se sont mobilisés avec enthousiasme dans la même volonté d'animer un évènement destiné à mettre en valeur la mode et le savoir-faire des stylistes et des créateurs. Pour les passionnés de la mode et de couture créative, Pointe-Noire fashion week est le rendez-vous idéal pour découvrir les nouvelles tendances de la mode. Cet univers qui stimule l'imaginaire prendra vie dans quelques jours lors d'un défilé de mode haut en couleurs et qui sera rehaussé par un volet artistique divertissant.

En effet, Pointe-Noire Fashion week est un évènement entièrement dédié à la création et à la mode. Cette grand-messe de la mode qui se tiendra sur le thème «La valorisation des créations vestimentaires des stylistes africains » réunira des stylistes, modélistes, designers, mannequins, créateurs et artistes musiciens du Congo et d'ailleurs.

Pendant six jours, Pointe-Noire Fashion week fera le bonheur de plus d'une personne, elle permettra de restructurer la mode au niveau de l'Afrique centrale, promouvoir les créateurs de mode en République du Congo afin de leur permettre de participer à la création d'une plate-forme panafricaine et d'un véritable marché de la mode. Au menu de cette Fashion week, il y aura le défilé de mode, la soirée de gala, le déballage du tapis rouge, les expositions, la prestation des artistes musiciens et bien d'autres. Le comité d'organisation a organisé le premier casting de mannequins, il y a quelques jours, à l'institut Jean-Baptiste-Tati-Loutard situé à Mpita dans le premier arrondissement. Notons que la ville dispose d'un réservoir culturel très ouvert et tolérant. Pointe-Noire Fashion Week 2017 est une activité de BME couture, un ancien concept né au Cameroun et lancé en 2016 au Congo.