Congo-Kinshasa/Tunisie: Tunisie-RDC - « Il ne faut pas repartir de la Tunisie avec regrets », selon Florent Ibenge

Les Léopards de la RDC affrontent ce vendredi 1er septembre les Aigle de Carthage de la Tunisie, en match de la 3ème journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le match se joue à 21h00, heure de Kinshasa, au Stade du 7 Novembre de Rades.

Selon le sélectionneur de la RDC, son équipe a l'obligation de faire un bon résultat pour garder la tête du groupe.

« On est dans un état d'esprit d'un championnat. La Tunisie comme nous, on a une envie, un rêve : c'est de se retrouver en Russie. Pour y arriver, il faut être premier du groupe. Après la confrontation, nous souhaitons être premier. On a envie de rester premier à l'issue de deux matches. On a un match contre une grande nation. Il ne faut pas repartir avec des regrets. Il faut jouer et croquer à plein, puisque ça n'arrive pas tout le temps », indique Florent Ibenge.

Selon lui, l'équipe adverse est une équipe qui a acquis de la maturité.

« C'est une équipe compliquée parce qu'elle est homogène. Ils ont de la maturité. Nous sommes motivés parce que chez nous, nous sommes un pays de football mais on continuer à parler de ceux qui ont fait le mondial 1974. Notre objectif est d'aller en Russie », rappelle le sélectionneur congolais.

Les fauves Congolais se sont entrainés jeudi 31 août soir pour la dernière fois. Neeskens Kebano s'est entrainé en marge du groupe avec le médecin de l'équipe nationale.

Le match de ce soir, est très important pour les Léopards de la RDC qui ont les mêmes nombres de points que leurs adversaires. Les Congolais se sont préparés en conséquence pour conserver la tête du groupe. Le capitaine Gabriel Zakuani confirme qu'ils ont une idée de leurs adversaire de ce soir.

« On a une idée des joueurs. On a travaillé tactiquement, après avoir visionné leurs matches. On a attendu 44 ans pour aller en coupe du monde. On doit tout faire, mouiller le maillot et se donner une grande chance pour aller en Russie l'année prochaine. Continuez à nous supporter », lance-t-il.

Le match retour est prévu le mardi 05 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa.

Match le plus important de la carrière

Optimiste, Nabil Maaloul, le sélectionneur tunisien, mesure tout de même le poids de l'enjeu de ce face-à-face: «J'ai dit aux joueurs qu'ils vont disputer les deux rencontres les plus importantes de leur carrière».

L'équipe de Tunisie accueille la RDC avant de se rendre à Kinshasa pour la seconde manche de cette rencontre phare du groupe A des éliminatoires africaines du championnat du monde de football, Russie 2018.

Après deux succès face à la Guinée en Tunisie puis à la Libye, la Tunisie est, avec la RDC, en tête de son groupe, bien décidée à se qualifier pour la compétition mondiale. C'est pourquoi Maâloul se méfie des Léopards.

«La RDC a énormément progressé ces dernières années avec des joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens. Ce sont de vrais concurrents. Chaque fois que j'ai affronté le Vita Club et le TP Mazembe, j'ai pu mesurer la puissance et le talent des Congolais», a-t-il déclaré.