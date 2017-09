Afrique: France/Afrique - Emmanuel Macron met en place son Conseil présidentiel pour l'Afrique

Le président français Emmanuel Macron a donné la liste des membres du nouveau Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA).

Liste des membres du CPA

1- Jean-Armand Aniambossou, diplomate (Bénin);

2- Jean-Marc Adjovi-Boco, ancien sportif (Bénin);

3- Diane Binder, cadre dirigeant (France);

4- Yves-Justice Djimi, avocat (France);

5- Liz Gomis, journaliste et réalisatrice (France);

6- Jeremy Hadjenberg (France);

7- Yvonne Mburu, scientifique (Kenya);

8- Vanessa Moungar (Tchad);

9- Nomoza Nongqunga Coupez (Afrique du Sud);

10- Karim Sy, fondateur de Jokkolabs (Sénégal);

11- Sara Toumy, entrepreneur (Tunisie).

Le CPA est composé de 11 membres de profils divers. Ils sont appelés à conseiller le président français à comprendre les enjeux africains, en vue de son repositionnement dans le continent. "Tout le monde court vers L'Afrique", a rappelé le tout premier président du CPA, le Béninois Jules-Armand Aniambossou, condisciple d'Emmanuel Macron à l'Ena. "A nous d'expliquer pourquoi avec la France ce sera mieux qu'avec d'autres", a-t-il ajouté.

Le CPA, une promesse d'Emmanuel Macron

Il est né de la promesse de campagne du président français. Ce collectif est constitué de bénévoles chargé de fournir à l'Elysée les idées pour faire remonter le capital de sympathie des Africains vis-à-vis de la France, en vue du renouvellement du partenariat entre les ex-colonies et la métropole. Ici on rejette le cantonnement des relations Afrique-France sur des questions sécuritaires et migratoires.

Les objectifs

Le CPA est directement rattaché au président français. Son objectif est de " retrouver les canaux de discussion avec cette réalité que l'on a un peu perdu de vue ces dernières années", dit-on à l'Elysée.

Le président français voit l'Afrique, "pas seulement comme un continent des migrations et des crises", mais aussi et surtout "un continent d'avenir". Pour cela, il n'envisage pas de le laisser seul face à ses défis (démographiques, climatiques, politiques). Le président français se rendra au Burkina Faso en novembre prochain, où il prononcera un discours tourné vers la jeunesse africaine.

Le CPA aura en charge la préparation des déplacements du chef de l'Etat en Afrique et ses discours. Ses membres sont liés à l'Elysée par une charte de transparence pour éviter des conflits d'intérêt. Ils ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction, ils bénéficieront d'un bureau à l'Agence française de développement (AFD), et se réuniront au moins une fois par trimestre.

Jean-Michel Sevérino et Lionel Sinzou, les deux promoteurs du CPA

Le conseil porte la signature de l'ancien DG de l'AFD Jean-Michel Sevérino et de l'ancien Premier minstre béninois, Lionel Sinzou, deux promoteurs dans le cercle d'Emmanuel Macron d'une vision optimiste de l'Afrique comme continent d'opportunités, du business et de l'innovation.

A l'Elysée, on souhaite que cette structure dynamise les relations entre l'Afrique et la France sur "les sujets de demain comme le business, l'éducation, la mobilité, les énergies renouvelables". On fait aussi le pari que l'institution s'incrive dans la durée.