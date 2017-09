Congo-Brazzaville: Transferts - Sylver Ganvoula prêté à Malines par Anderlecht

Sylver Ganvoula portera les couleurs du KV Mechelen (Malines), actuel 14e de Jupiler League (1re division belge). Il a été prêté sans option d'achat jusqu'en juin 2018.

Barré au RCS Anderlecht par les choix tactiques du coach René Weiler, qui a choisi de n'aligner qu'une vraie pointe (le Polonais Teodorczyk, 1 but en 5 matchs) en 4-3-3 ou 5-4-1, Sylver Ganvoula n'a disputé que 3 minutes de Jupiler League. Et malgré le piètre début de saison des champions en titre (11e avec 4 points pris), sa situation semblait bouchée, puisque le Nigérian Onyekuru, le Roumain Chupciu, l'Algérien Hanni ou le Belge Bruno, probablement plus polyvalents, passent devant le Congolais dans la hiérarchie.

La solution du prêt, plusieurs fois évoquées depuis le début du mois d'août, a donc été choisie par le joueur et la direction d'Anderlecht. Ganvoula finira donc la saison à Malines, qui évolue également en 4-3-3. Il sera en concurrence avec le Serbe Drazic, muet depuis son unique but de la saison, lors de la 1re journée.

L'occasion pour l'international congolais de renouveler sa performance de la saison écoulée, à Westerlo : 9 buts et 2 passes décisives. Et surtout de rebondir, moralement, après sa non-sélection pour les deux matchs face au Ghana et son été compliqué chez les Mauves. Qu'il retrouvera en juillet prochain et avec lesquels il est encore lié pour 4 ans (juin 2021).