Congo-Brazzaville/Ghana: Mondial 2018 - Les Diables rouges du Congo bloqués à l'aéroport d'Accra depuis près de 6 heures

Arrivés de Brazzaville à 16h (heure locale), les Diables rouges du Congo sont bloqués à l'aéroport d'Accra alors qu'ils sont censés affronter les Black Stars du Ghana demain, vendredi 1er septembre, à 17h.

A quoi jouent le Ghana, à la veille de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2017 ? Alors que Black Stars et Diables rouges doivent en découdre ce vendredi, à 17h, au Baba Yara Sport Stadium de Kumasi, la délégation congolaise est actuellement bloquée à l'aéroport international de Kotoka.

L'information vient de nous être communiquée par le staff technique des Diables rouges, qui seraient ainsi en transit forcé, depuis presque 6 heures de temps, dans une salle d'attente ouverte au public.

« A notre arrivée dans l'espace aérien ghanéen, on nous a d'abord expliqué que notre avion était trop gros pour atterrir directement à Kumasi. Nous avons donc été contraints de nous poser à Accra. Où on nous a ensuite expliqué qu'il n'y avait pas de passerelle disponible pour notre avion à Kumasi. Depuis, nous sommes bloqués à Accra, alors qu'on doit jouer demain après-midi. On nous a d'abord parlé d'un vol commercial, pour rallier Kumasi, mais dans lequel il n'y aurait pas assez de places pour l'ensemble de la délégation. Et maintenant, on nous parle d'un vol au sein d'un avion militaire. C'est inacceptable, à la veille d'un match comptant pour les qualifications pour une Coupe du monde. Les joueurs sont fatigués et à cran », témoigne, en direct depuis Accra, Sébastien Migné, le sélectionneur national.

Alors que la situation ne s'est pas encore décantée et que Kumasi se situe à 250 kilomètres de la capitale ghanéenne, les Diables rouges ne seront pas couchés avant le milieu de la nuit. Est-il acceptable de jouer un match de cette importance dans ces conditions ?

Rappelons que dans le groupe E, l'Ouganda a battu l'Egypte ce jeudi et reprend la tête du groupe avec 7 points devant les Pharaons, 6 points. Pour le Ghana, tout autre résultat qu'un succès, demain, éloignerait dangereusement les Blacks Stars d'un quatrième Mondial consécutif.