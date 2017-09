Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2017 - La majorité présidentielle rafle tous les sièges de Brazzaville

Ces résultats sont encore provisoires, et devront être confirmés et publiés officiellement dans les tout prochains jours par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou.

Pour le compte des partis alliés, Ludovic Miyouna du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès (Pulp), a été élu sénateur avec 71 voix, ainsi que Euloge Ondziel Ona, membre du Parti républicain et libéral (PRL) avec 70 voix.

A l'issue du dépouillement, la majorité présidentielle a raflé tous les six sièges dont quatre pour le PCT. Pierre Ngolo, secrétaire général de ce parti, a été élu avec 86 voix des suffrages exprimés ; Gabriel Ondongo, président de la fédération du PCT de Brazzaville, réélu avec 85 voix ; Théophile Adoua, président du comité PCT de Talangaï, lui aussi réélu avec 85 voix et Jeanne Françoise Leckomba Loumeto, membre du secrétariat permanent, qui a obtenu 85 voix.

Les élections sénatoriales se sont tenues le 31 août sur l'ensemble du territoire national. Dans la capitale congolaise, le Parti congolais du travail (PCT) et ses alliés ont remporté la totalité des six sièges.

