Sénégal: Un imam dénonce les dérives sur les réseaux sociaux

"Ce qui peut bâtir un pays et lui permettre de se développer, c'est une bonne presse. J'invite les journalistes à craindre Dieu et à respecter les règles de leur profession. Il ne faut jamais dévier des règles d'éthique et de déontologie. Il faut éviter d'écrire, montrer ou parler de choses qui peuvent engendrer la violence, créer la division et saper l'unité", a dit l'imam de la mosquée Abou-Oubeyda.

S'exprimant en wolof, il a déploré que cette catégorie de médias soit devenue "un moyen de transmission des insultes et des images obscènes, un instrument servant à diffamer les autorités et les chefs religieux".

Dakar — L'imam de la mosquée Abou-Oubeyda de l'Unité 26 des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar), Ousmane Galadio Kâ, a dénoncé vendredi les dérives sur les réseaux sociaux et a insisté sur l'importance pour la société du respect des règles d'éthique et de déontologie du métier de journaliste.

