Maroc: Conférence de rentrée de Timbuktu Institute sur la stratégie africaine du Maroc et de l'Inde

Dakar — Le Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies de Dakar, à travers son pôle "Intelligence stratégique et alerte précoce", organise mardi à Dakar sa conférence de rentrée sur le thème "La stratégie africaine des nouveaux acteurs de la coopération : Cas et typologies de l'Inde et du Maroc".

Selon un communiqué transmis vendredi à l'APS, cette conférence publique va se dérouler à partir de 15 heures, à la Maison de la Presse, sutuée sur la corniche ouest dakaroise.

Elle sera co-animée par Alioune Ndiaye, de l'Université de Sherbrooke (Canada), et Bakary Sambe, directeur de Timbuktu Institue, auteurs respectivement de "L'Afrique dans la politique étrangère indienne : les nouvelles ambitions africaines de New Delhi" et "Islam et diplomatie : la politique africaine du Maroc".

Des sous-thèmes, dont "L'Inde comme puissance émergente : quelles implications sur la politique africaine", seront également au menu de cette rencontre qui sera modérée par le journaliste et politologue Yoro Dia, signalent les organisateurs.

Les débats vont par ailleurs traiter du sous-thème "Le Maroc en Afrique : entre diplomatie religieuse et conquête économique", ajoutent-ils dans ce communiqué.

Cette conférence de rentrée entre dans le cadre des études stratégiques de Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies.