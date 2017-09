Congo-Kinshasa: Les 33 ONG dénoncent «une stratégie du pouvoir» visant à violer l'accord du 31 décembre

Les travaux dits d'évaluation du processus électoral à Kananga «visent en réalité l'adoption d'un projet de loi pour modifier les modes de scrutin en violation de la Constitution, et le report des trois élections - présidentielle, législative et provinciales- devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2017», a indiqué la Coalition de 33 ONG pour le respect de la Constitution dans un communiqué publié jeudi 31 août.

Ces ONG dénoncent l'absence d'un chronogramme avec prévisions claires des dates de convocation de ces scrutins, l'opacité entretenue dans la planification opérationnelle des activités d'enrôlement, l'absence d'un plan de décaissement et d'appui budgétaire du gouvernement et des partenaires, les différentes déclarations contradictoires de M. Corneille Nangaa...

«Il s'agit là d'une stratégie qui est déjà montée par le pouvoir en place afin de violer, pour la Nième fois, l'accord de la Saint Sylvestre», a estimé le président de cette Coalition, Georges Kapiamba, jeudi 31 août au cours d'un point de presse à Kinshasa.

Selon ces ONG, la CENI, le CNSA et le Gouvernement «n'ont aucun mandat ni légitimité pour modifier le consensus dégagé par les signataires de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016», en ce qui concerne l'organisation de ces trois scrutins.

En outre, d'après la même source, le CNSA, «dans sa forme actuelle d'institution privée et sans loi portant son organisation et son fonctionnement», n'est pas habilité d'engager le peuple et l'Etat congolais.

Libérer les prisonniers

Au cours de ce point de presse, Georges Kapiamba a également demandé aux autorités congolaises de libérer les cinq activistes des droits de l'homme condamnés par le tribunal de paix de Lubumbashi, dont Jean Mulenda, Jean-Pierre Tshibitshiabu, Patrick Mbuya et Timothée Mbuya.

Ils étaient poursuivis pour «provocation et incitation au manquement envers l'autorité publique».

Le 31 juillet dernier, ils avaient organisé une marche pour exiger de la CENI la publication du calendrier électoral.