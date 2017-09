Togo: Le Parti des Travailleurs mobilise pour Fabre, Atchadam et alliés

communiqué de presse

Silencieux mais très alerte sur l'actualité togolaise, la Parti des Travailleurs Claude Améganvi reprend du service. Au travers d'un communiqué, le parti a choisi le camp des forces démocratiques, appelant les Togolais à répondre massivement à l'appel de CAP 2015-G6-PNP-Santé du Peuple.

Le parti dont Claude Améganvi assure la coordination dit " prendre acte de ce report et renouvelle, ici, l'appel qu'il avait initialement lancé au peuple togolais à participer aux marches pacifiques, finalement reportées sur ces nouvelles dates", des 06 et 07 Septembre 2017.

Pour avoir déjà appelé à la précdente programmation finalement reportée de cette marche, le Parti des Travailleurs vient donc cette nouvelle fois" réitèrer à nouveau la signification qu'il donne à son appel comme suit : « Le Parti des travailleurs répond donc favorablement à l'appel lancé par le PNP « aux autres formations politiques et organisations de la société civile » et appelle également toutes les populations de Lomé ainsi que de l'intérieur à participer massivement aux marches appelées les mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017 par le PNP et les partis politiques membres des regroupements CAP 2015 et GROUPE DES 6. Ceci, afin d'assurer les conditions d'un éclatant succès pour dissuader à jamais le régime assassin RPT-UNIR de toute velléité d'interdire à l'avenir toute marche pacifique des organisations indépendantes »".

Le PT par la.même occasion indique qu'il " renouvelle solennellement, une fois encore, sa solidarité et son soutien au PNP face à la répression sanglante de ses marches pacifiques des 19 et 20 août 2017 par la soldatesque du régime RPT-UNIR, exige la libération inconditionnelle et immédiate des militants et sympathisants du PNP arbitrairement arrêtés et condamnés au terme de grotesques parodies de procès dont le Dr Kossi SAMA, Secrétaire général du PNP".

On peut aussi sans aller trop vite en besogne croire que le parti au pouvoir trouverasur son chemin le PT s'il se laissait aller à la tentation d'une interdiction de la libre jouissance des liberté et droit de manifestation. En tout cas le parti n'a pas manqué de "dénoncer les manœuvres du régime RPT-UNIR tendant à interdire aux organisations indépendantes la libre jouissance des liberté et droit de manifestation sous le fallacieux prétexte de perturbation des activités économiques dans la semaine".