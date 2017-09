Assurément, dans le microcosme politique de la RD. Congo, alors qu'il reste moins de cent jours avant d'atteindre l'inexorable échéance pour l'organisation des scrutins fixée dans l'Accord de la Saint Sylvestre, l'incertitude plane jusque-là quant à la possibilité de la tenue desdites élections en 2017.

Sur ce, Jean Claude Katende, président de l'Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, « ASADHO », indique que le pays navigue à vue actuellement et ce, puisque la Commission électorale nationale indépendante, CENI, cette institution d'appui à la démocratie qui se veut indépendante, s'est laissée instrumentalisée, au point de devenir l'instrument des politiques, singulièrement de la mouvance présidentielle.

Pour le président de l'ASADHO, la Ceni n'a pas de boussole. Donc, elle ne sait d'où elle vient et même où elle part. Par ricochet, souligne-t-il, cette structure électorale ne répond qu'aux différents désirs et volontés du pouvoir en place qui, d'après lui, ne veut pas des élections car, il veut rempiler. Pour ce faire, Me Jean-Claude Katende sous-tend que l'on ne peut accorder aucun crédit à cette institution et ce, d'autant plus qu'elle est non seulement instrumentalisée par la mouvance présidentielle. Bien plus, elle n'est pas en mesure de respecter les décisions juridiques rendues par la Cour constitutionnelle, argumente-t-il. Ceci se prouve par le fait que la Ceni, considérée comme une organisation indépendante, n'arrive même pas à produire jusqu'à ce jour un calendrier de manière indépendante. La récente référence, quant à ce, résulte, il faut le souligner, avec l'atelier d'évaluation du processus électoral qui vient d'avoir lieu à Kananga sous les yeux du Gouvernement et du Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA.

Pis encore, signale cet homme de droit, le fait que Corneille Nangaa ait soulevé, au cours du même forum d'évaluation, la question d'un certain « vote électronique » prouve, vraisemblablement, les quatre volontés du pouvoir à l'endroit de la Ceni aux fins de retarder les joutes électorales. Selon lui, les scrutins électroniques réclameraient la modification de la loi électorale car, justifie-t-il, l'on ne peut pas organiser les élections de deux manières à la fois. C'est-à-dire, par voie électronique et, en même temps, par voie traditionnelle. En outre, les commandes des matériels, en respectant les procédures du marché de kits, vont certainement prendre plus de temps.

Pour palier à cette situation d'instrumentalisation, ce défenseur patenté de la véritable démocratie estime qu'il faudrait faire pression sur l'actuel gouvernement et à la Ceni, par des manifestations pacifiques, afin de les pousser à organiser rapidement les challenges électoraux, le vœu de tous les congolais. De facto, il soutient en quelques sortes la démarche du Rassemblement, partant de cette déclaration de Félix Tshisekedi, le mercredi 30 août 2017, au micro de la RFI, selon laquelle il faut ardemment faire pression pour réclamer les élections.

A lui de rajouter, par ailleurs, qu'au cas où les scrutins ne se tiennent pas conformément au modus vivendi du centre interdiocésain, il sera question d'organiser une transition citoyenne sans l'actuel Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Celle-ci, dans l'idée du manifeste de citoyens congolais dont Me Katende est l'un des signataires, sera dirigé par les animateurs désignés à la suite d'une concertation nationale aux fins d'organiser les élections crédibles et apaisées.