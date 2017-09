Madagascar: Antsohihy - Des tireurs d'élite en hélico

Ayant essuyé une défaite aux portes de leur fief, au terme d'une poursuite armée, qui a duré presque un jour et demi, les malfaiteurs ont battu en retraite dans la forêt labyrinthique, abandonnant à un fokonolona tenace la quasi-totalité de leur butin. Avant que l'armée n'intervienne, ils étaient insaisissables pendant leur progression dans un triangle frontalier entre les régions Alaotra Mangoro, Betsiboka et Sofia.

1er Régiment des Forces d'Intervention (RFI), à Ivato. D'autant plus que cette formation dispose d'armes de tirs de précision à moyenne portée, à l'instar du Dragunov Sniper Rifle et du fusil mitrailleur PKM, lesquels sont d'une efficacité redoutable, entre des mains de maîtres, dont ces snipers », confie pour sa part le général de brigade Théophile Rakotonirina, deuxième adjoint du Chef d'État Major Général de l'Armée Malgache (OA2 CEMGAM).

« L'hélicoptère a intercepté les malfaiteurs in extremis, alors que ces derniers étaient sur le point de s'engouffrer avec leur butin dans une forêt impénétrable qui se fige dans la zone limitrophe Nord-Est d'Antsohihy. Sur les cent soixante têtes de bovidés tombées entre leurs mains, cent-trente ont été récupérées. Le bilan de l'affrontement n'est pas encore, en revanche, connu », lance le colonel Marotia, directeur des opérations et des renseignements auprès de l'état Major Général de l'Armée Malgache (EMGAM).

